شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: فقدان 3 أطفال في سيول وادي سما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلطان الميموني (المدينة المنورة) تسببت السيول التي قطعت طريق ينبع البحر - ينبع النخل في فقدان ثلاثة أطفال عصر أمس الجمعة في وادي سما بتلعة نزا شمال ينبع حسب ما أوضحه المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني لـ "الخليج 365". تسببت السيول التي قطعت طريق ينبع البحر - ينبع النخل في فقدان ثلاثة أطفال عصر أمس الجمعة في وادي سما بتلعة نزا شمال ينبع حسب ما أوضحه المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني لـ "الخليج 365". وكانت السيول التي تشكلت عقب هطول الأمطار الغزيرة على منطقة المدينة المنورة قد غمرت أجزاء كبيرة من الطرق داخل وخارج المدينة المنورة وبعض محافظاتها وجرفت معها العديد من المركبات والمواشي.



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