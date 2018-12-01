شكرا لقرائتكم خبر عن ماكري: جوهر القمة احترام الاختلافات وتعزيز الحوار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بوينس آيرس)

اختتمت أعمال قمة الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية أمس (الجمعة) بوينس آيرس، بعد تأخرها لأكثر من ساعتين عن البرنامج المحدد. والتقطت الصورة التذكارية للقادة المشاركين في القمة ثم بدأت الاجتماعات.

وقال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في كلمته بافتتاح أعمال القمة إن جوهر قمة العشرين احترام الاختلافات وتعزيز الحوار، وإن التحديات العالمية تحتم علينا العمل بشكل جماعي لحلها، ونأمل بوضع أسس لتجاوز الخلافات بيننا.

وأكد الرئيس الأرجنتيني أن قمة العشرين ستتطرق لقضايا المناخ والبنية التحتية، مشيراً إلى أن قادة الدول سيبحثون مسائل التجارة الدولية والاستقرار المالي.

وقال «بالحوار نستطيع بناء مستقبل مشرق نقضي به على الفقر».