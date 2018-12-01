شكرا لقرائتكم خبر عن أوشحة صوف وأساور وشاي.. هدية الأرجنتين للوفود المشاركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بوينس آيرس)

حرصت زوجة الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري جوليانا عواضة على انتقاء الهدايا التي ستقدمها الأرجنتين إلى دول العشرين، من بينها أوشحة من صوف «الألبكة» وأساور فضية وشاي من منطقة باتاجونيا.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري إن زوجته جوليانا عواضة انتقت الهدايا بنفسها. ونشرت جوليانا تسجيلا مصورا على موقع «انستغرام» وتظهر فيه نسوة يحيكن الأوشحة يدويا في منطقة كاتاماركا باستخدام طريقة ترجع إلى مئات السنين.

وستحصل الوفود المشاركة على شوكولاتة محشوة بالحليب المكثف المكرمل، وهي حلوى أرجنتينية تعرف باسم «دولتشي دي ليتشي»، علاوة على شاي مصنوع بطريقة خاصة.

وقال كبير الطهاة في حفل عشاء حضره زعماء مجموعة العشرين أمس (الجمعة) في مسرح «تياترو كولون» الشهير في بوينس آيرس لرويترز إن مأدبة أرجنتينية تضم شرائح اللحم والضأن ووجبة تقليدية في انتظار الزعماء.