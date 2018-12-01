شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر العمرة: إصدار 1.5 مليون تأشيرة ومغادرة 853085 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

سجلت إحصائيات وزارة الحج والعمرة حتى الأسبوع الـ 12 في مؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 1509936 تأشيرة عمرة حتى 21 ربيع الأول، ووصل عدد القادمين 1190961 معتمرا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 337876 معتمرا، منهم 232117 في مكة المكرمة، 105759 بالمدينة المنورة، فيما سجلت الإحصائية مغادرة 853085 معتمرا ووصل عبر المنافذ الجوية 1094403 معتمرين، وعبر طريق المنافذ البرية 96523 معتمرا، فيما وصل وصول 35 معتمرا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فتصدرتها باكستان بـ 394143، إندونيسيا 233792، الهند 196726، اليمن 56972، ماليزيا 54214 معتمرا، الجزائر 32709، تركيا 29628، الإمارات العربية المتحدة 25875، بنغلاديش 23368 والمملكة المتحدة 18215 معتمرا.

ويهدف المؤشر الأسبوعي الذي تصدره وزارة الحج إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر. ويشار إلى أن عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة يبلغ 8635 موظفا، منهم 7235 من الذكور، و1400 من الإناث.