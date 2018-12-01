قمة الـ20 تتناول الاقتصاديات الرائدة والاستقرار المالي والتنمية المستدامة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تناقش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وتستمر حتى اليوم السبت، بحضور عدد من قادة وزعماء العالم، العديد من الموضوعات الاقتصادية المهمة المطروحة على جدول أعمال القمة، من أهمها مباحثات بشأن الاقتصاديات الرائدة الدولية المطروحة، والاستقرار المالي العالمي والتنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة قال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في كلمته بافتتاح أعمال القمة: "إن التحديات العالمية تحتم علينا العمل بشكل جماعي لحلها. ونريد أن نتجاوز الخلافات على أسس الحوار".

وأكد الرئيس الأرجنتيني أن "جوهر قمة العشرين احترام الاختلافات وتعزيز الحوار". مشيرًا إلى أن "قادة الدول سيبحثون مسائل التجارة الدولية والاستقرار". مؤكدًا أنه "بالحوار نستطيع بناء مستقبل مشرق، نقضي به على الفقر".

وكان زعماء مجموعة العشرين قد عقدوا اجتماعًا مغلقًا في بوينس آيرس قبل انطلاق أعمال القمة تحت عنوان (مستقبل عادل ومستدام).

واستقبل ماوريسيو ماكري، رئيس الأرجنتين الرئيس الدوري للقمة، الضيوف في مكان انعقادها بمعرض (كوستا سالغيرو). ومن المقرر أن يجري الزعماء ورؤساء الحكومات وممثلو الدول المشاركة عقب الجلسة الأولى لقاءات ثنائية، ثم يشاركون في فعالية ثقافية بمسرح كولون التاريخي.

ويلتقي قادة العالم في بوينس آيرس لمناقشة بعض القضايا الملحة في جدول الأعمال العالمي. ويعقد هذا الاجتماع لأول مرة في التاريخ بأمريكا الجنوبية.

وفي اليوم الثاني (الأخير) من أعمال القمة ستعقد الجلسة الثانية تحت عنوان (توافق الآراء – التنمية المستدامة واستدامة المناخ)، ثم الثالثة تحت شعار (الحصول على الفرص – مستقبل البنية التحتية والطاقة والغذاء).

وستختتم أعمال القمة مع توقيع الزعماء والقادة على البيان الختامي، وإلقاء ماكري الكلمة الختامية. كما يغطي أعمال القمة أكثر من 3 آلاف صحفي من أنحاء العالم، فضلاً عن مشاركات متنوعة، تشمل إجمالاً 15 ألف شخص.

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