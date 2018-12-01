دور البطولة لمحمد بن سلمان.. هنا مشاهد من قمة الـ 20 أشغلت الإعلام والساسة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المشاهد التي حظيت بمتابعة عالمية في قمة الـ20، من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الساسة والمحللون، وأخذت هذه المشاهد وقتاً طويلاً من النقاشات ومساحة من الرصد عبر مختلف الوسائل جاذباً الأضواء والكاميرات.

ورصدت المشاهد لحظات لقاءات بين ولي العهد ورؤساء الدول وتصدرت هذه اللقاءات اللقاء بين سمو ولي العهد والرئيس الروسي بوتين، لما شهد اللقاء من تعابير ضاحكة ومصافحة حارة، بالإضافة إلى مشهد لحاق أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية بسمو ولي العهد من أجل مصافحته، ولقاء سموه مع رؤساء الدول الكبار ومسؤوليها ومنها أمريكا والصين وإندونيسيا والمكسيك وكوريا الجنوبية وفرنسا وجنوب إفريقيا ورئيسة وزراء بريطانيا.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً تويتر وانستقرام شهدا تداولاً واسعاً للقاءات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال عدة هاشتاقات ومنها ما ضج وانشغل بولي العهد عبر تغريدات تويتر في وسم: #CrownPrinceInG20، وكذلك وسم #محمد_بن_سلمان_في_قمه_ال20، وبالإضافة إلى آخر تحت مسمى قمة لقاء محمد بن سلمان، وهي الهاشتاقات التي شهدت تغريدات بالآلاف حول تحركات ولقاءات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وليس من الغريب أن يكون سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بطل كل هذه المشاهد، ويشد أنظار العالم ورؤساء الدول ويتسابقون من أجل اللقاء به ومصافحته، فلقد نجح في رسم سياسات اقتصادية لبلاده والعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تفوقت بها على كثير من بلدان العالم وحقق الناتج المحلي بهذه الإصلاحات قفزات كبيرة وستساهم في تقليص معدلات البطالة التي تشغل كثيراً من الدول، وزاد من حضور السعودية اقتصادياً على مستوى العالم.

وسجل الحضور الطاغي لولي العهد دور البطولة في كل مشاهد القمة بل وجاء يحكي ما تشكله عضوية المملكة من ثقل سياسي واقتصادي بين مجموعة العشرين الأقوى اقتصاداً في العالم منذ أن انضمت إلى المجموعة في 2008, بما تتمتع به من القوة والمتانة والاستقرار بالإضافة إلى مكانتها السياسية الكبيرة , ويشكل تواجدها ضمن المجموعة كالدولة الوحيدة من الخليج والدول العربية تأثيراً لصالح قضايا المنطقة اقتصادياً ودعمها وهو الجانب الذي تعمل عليه المملكة حتى من قبل انضمامها للمجموعة وتواصله بعد انضمامها.

وللأمير محمد بن سلمان حضور في معالجة الملفات الكبيرة والتي تنال اهتماماً عالمياً، كالملف الإيراني وملف التطرف ودوره الكبير في مواجهته وملف اليمن لما تقوم به السعودية من دور كبير في إنهاء الانقلاب الحوثي الإيراني على الشرعية في اليمن بالإضافة إلى جهوده الكبيرة في السعي من أجل استقرار المنطقة العربية أمنياً واقتصادياً وسياسياً.

يشار إلى أن الأمير "محمد بن سلمان" يترأس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة العشرين التي تُعقد يومَيْ 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2018.

]]>