شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث توطين الصناعات العسكرية والتعاون الثنائي مع رئيس وزراء الهند والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطاقة والثقافة والتقنية.

وفي المجال الاستثماري، تمت مناقشة فرص الاستثمار في مجال البنية التحتية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك فرص الاستثمار في المجال الزراعي بهدف إحلال الواردات الهندية الزراعية محل الواردات الزراعية من دول أخرى إلى المملكة، وفي مجال الطاقة، تمت مناقشة استعداد المملكة لإمداد الهند بكل ما تحتاجه من النفط والمنتجات البترولية، وكذلك استثمار شركة أرامكو السعودية في قطاع تكرير النفط في الهند وبخاصة المصفاة العملاقة في الساحل الغربي للهند وفي مجال تخزين النفط، كما تم الاتفاق على الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية من خلال صندوق «رؤية سوفت بانك» ومن خلال الشركات السعودية التي ستقوم بتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.

واستعرض سمو ولي العهد، خلال لقائه مع مودي في مقر إقامة سموه بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، استراتيجيات توطين الصناعات العسكرية والتعاون في مجال الصناعات العسكرية بين البلدين، كما تم خلال اللقاء استعراض ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين في مسار العلاقات الثنائية، كما تم استعراض الفرص المتاحة لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى الهند، وسبل تنمية التجارة البينية بين البلدين بترتيبات مستدامة وبالذات في السلع الاستراتيجية مثل الأسمدة السعودية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في القطاع الصناعي.

وقدم رئيس الوزراء الهندي الدعوة للمملكة للانضمام لمبادرة «الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية»، وأعلن سمو ولي العهد عن قبول المملكة لهذه الدعوة، كما أبدى «ناريندرا مودي» رغبته في نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعبر عن شكره وتقديره للمملكة قيادةً وشعبًا على ما تحظى به الجالية الهندية في المملكة من طيب المعاملة.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح، فيما حضر من الجانب الهندي فيجاي كيشاف قوكهيل وزير الخارجية، وشارما وزير إضافي في مكتب رئيس الوزراء، وقوبال بقلاي وزير دولة، ورافيش كومار وزير دولة للإعلام الخارجي، وسانجيف كومار سنقلا وزير خاص لرئيس الوزراء، ومنهارسنه يديف نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء.