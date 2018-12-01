شكرا لقرائتكم خبر عن مدني الشرقية يدعو المكاتب الهندسية للحصول على تراخيص تطبيق السلامة والان نبدء بالتفاصيل

دعا مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء راشد بن صالح المري الشركات والمكاتب الهندسية غير المرخصة إلى الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أعمالها من قبل الدفاع المدني وذلك لتطبيق معايير السلامة اللازمة في المنشآت التي يتم تصميمها وتنفيذها والإشراف عليها من قبلها وذلك للوصول للهدف الأساسي لهذه المتطلبات ومعاييرها لحماية الأرواح والممتلكات من أي مخاطر.

جاء ذلك في ختام ورشة عمل بعنوان (ملتقى المكاتب الهندسية وفاعلية الدهانات للحريق بالمباني)، التي افتتح اللواء المري أمس الأول أعمالها بمبنى الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بحضور عدد من المختصين في مجال السلامة من منسوبي الدفاع المدني ومن جهات أخرى حكومية وأهلية ومكاتب وشركات هندسية وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين والجمعية السعودية للسلامة والإطفاء.

وتطرق المتحدثون بالورشة إلى عدة مواضيع من أهمها لائحة المكاتب الهندسية، وورقة عمل عن معايير متطلبات المكاتب الهندسية في مجال السلامة داخل المملكة وخارجها، وورقة عمل تعريفية بالجمعية السعودية للسلامة والإطفاء، كما تم طرح ورقة عمل عن أهمية تعليم التصميم لأنظمة مكافحة الحرائق والسلامة، وتطبيق الكود في المباني.

واختتمت الورشة أعمالها بورقة عمل عن الدهانات المقاومة للحريق، وجلسة مناقشة وحوار مع المحاضرين بالورشة لمناقشة العديد من المواضيع التي تم طرحها.

وعن الورشة، أوضح اللواء المري أنها تأتي في ظل أهمية حث وتحفيز المكاتب والشركات الهندسية لأخذ الاعتماد من الدفاع المدني لممارسة العمل في مجال السلامة ولتثقيف العاملين في تطبيق معايير السلامة اللازمة في المنشآت وذلك من خلال الشركات والمكاتب الهندسية المتخصصة والحاصلة على التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأعمال والتأكيد على أهمية معرفة كل ما هو جديد في الدهانات المقاومة للحريق.