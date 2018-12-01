شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل بلدي لحيي هجر وتهامة بشرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أقر المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية توصية بموافقة أغلبية أعضائه على تأهيل وتطوير حيي هجر وتهامة بشرق الدمام، بعد بند قدمه عضو المجلس البلدي عبدالرحمن العتيبي، مدعوما بعرض مرئي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس البلدي بحضور رئيس المجلس البلدي عبدالهادي الشمري وأعضاء المجلس وذلك في مقر المجلس بأمانة المنطقة الشرقية بالدمام.

وأوضح العضو عبدالرحمن العتيبي أن البند الذي قدمه للمجلس البلدي تضمن مقترحا بشأن الربط بين حيي هجر وتهامة، والاستفادة من موقع «المثلث» بين الحيين لإقامة حديقة عامة وممشى لخدمة سكان أهالي الأحياء السكنية هناك، وذلك بالتنسيق مع شركة أرامكو السعودية، بالإضافة إلى مقترح بتطوير حي هجر خاصة من الجهة الغربية للحاجز الرملي بعد التنسيق مع الدفاع الجوي.

كما شهد الاجتماع توصية بالإجماع لبند قدمه رئيس اللجنة الفنية العضو هاني الفوزان يعنى بدمج شاطئ العزيزية وشاطئ نصف القمر تحت إدارة واحدة وهي «بلدية الخبر»، كما تحدث الفوزان عن نقل سوق الغنم في الخبر «منطقة صناعية بغلف» وبعد دراسة الموضوع وافق المجلس على إصدار توصية بالأغلبية تتضمن تطوير سوق الغنم بالخبر وفق أحدث الأساليب المعمول بها.

كما قدم عضو المجلس البلدي م. منصور بن محمد الشيحة عرضا مرئيا حول التنسيق مع الإدارات الأخرى للترويج للقاءات على شكل أسبوعي، وتمت مناقشة هذا الموضوع بكافة حيثياته، وتوصل المجلس إلى توصية بالأغلبية تتمثل في دعوة جمعية الذوق العام في سبيل المشاركة والمساهمة في الخروج بتوصيات هادفة لهذا المقترح الهام.

وتحدث عضو المجلس البلدي عوض المطيري عن أهمية تطوير سوق الحراج بالدمام وآلية توزيع مباسط سوق الخضار بالدمام والإشكاليات التي تضر طالبي المباسط والمتسوقين من المواطنين والمقيمين، مبديا عددا من الملاحظات والمقترحات.