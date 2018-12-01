شكرا لقرائتكم خبر عن طريف: تغريم ٣ محلات لمخالفتها نظام مكافحة التبغ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الموزن (طريف) قامت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة الشمالية خلال جولاتها الرقابية في محافظة طريف أمس (الجمعة) بتغريم ثلاثة محلات من منافذ البيع وذلك لوجود عدد من المخالفات وعدم الإلتزام بنظام مكافحة التبغ. قامت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة الشمالية خلال جولاتها الرقابية في محافظة طريف أمس (الجمعة) بتغريم ثلاثة محلات من منافذ البيع وذلك لوجود عدد من المخالفات وعدم الإلتزام بنظام مكافحة التبغ. وشددت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة الشمالية على ضرورة التقيد بالتعليمات.



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