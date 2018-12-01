شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية مصرية لـ«الخليج 365»: المملكة قُوة عالمية.. وأمان عربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (القاهرة)

أكدت النائب بالبرلمان المصري غاده عجمي لـ«الخليج 365» أن مشاركة المملكة العربية السعودية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، تأتي تأكيداً على دورها القوي في مجموعة العشرين، والاهتمام بما يطرح من قضايا حرصاً منها على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره وبما يحقق مصالح الجميع.

وأشارت عجمي، أن ترأس ولي العهد للوفد المشارك في قمة مجموعة العشرين بعد زيارة عدة دول عربية تعبر عن الجهود السعودية في خدمة قضايا المنطقة كونها الدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين.

وأضافت «شكّل دخول المملكة العربية السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 دولة اقتصادياً حول العالم تفعيل في الدور المميز المؤثر الذي تقوم به السعودية في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية – صناعية ثابتة قوية».

ونوهت النائب المصري، أن المملكة ومن خلال مشاركتها في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين، تحرص على مصالح الدول العربية كما أن اللقاءات الثنائية التي يعقدها سمو ولي العهد على هامش أعمال القمة مع قادة مجموعة العشرين، دليل واضح على الدور المؤثر لسمو ولي العهد على المستوى العالمي، وحرص زعماء ورؤساء البلاد علي القيام بإجتماعات هامة مع سمو ولي العهد.

وزادت «تعتبر عضوية المملكة في المجموعة دعم و تنسيق وإصلاح بعض السياسات في المجالات الإستثمارية والاقتصادية، وأيضا ستعمل علي توفير قنوات اتصال واسعه بكبار السياسات الإستثمارية والاقتصادية العالمية،وتواجد السعودية في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم ثقة واعترافا بأهمية دور المملكة الاقتصادي».

ونوهت عجمي، أن المشاركة السعودية تستحوذ على أهمية استثنائية يجسدها نجاح المملكة بقيادة ولي العهد في توجيه سياستها الاقتصادية ودعم الاقتصاد السعودي، مما كان له أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وفتح أبواب واسعة إستثماريا.

وختمت النائب المصري حديثها قائلة «وجود السعودية في قمة مجموعة العشرين المملكة قوة ونفوذاً علي مستوي دولي مما يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع مستقبل متطور عالميا مما سيكون مؤثر في اقتصاد المملكة البلد الصديقة ومنها مصر تأثير إيجابي بالأكيد».