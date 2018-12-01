شكرا لقرائتكم خبر عن الجبوري لـ«الخليج 365»: السعودية ممثل مشرف للعرب والمسلمين في قمة الـ20 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)florist

أكد المحلل والخبير السياسي معن الجبوري، أن العالمين العربي والإسلامي ينظران إلى المملكة ممثلا مشرفا لهم في قمة الـG20 في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، خصوصا أن دور المملكة فاعل في السياسة والاقتصاد الدولي، كونها أصبحت لاعبا أساسيا في الساحة الدولية والشرق الأوسط على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وأشار الجبوري إلى أن ما يميز هذه القمة وجود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عراب رؤية المملكة 2030، إذ إن حضوره فاعل حقيقي في قضايا مصيرية تهم العالم أجمع، وأضاف «بمثلما نتطلع نحن لهذا الدور، يتطلع العالم لولي العهد في قضايا مصيرية استراتيجية مثل الاقتصاد العالمي وأسعار النفط والصراع الاقتصادي الأمريكي الصيني والتغير المناخي والهجرة والأمن العالمي والقضاء على الفقر في العالم وتجاوز الأزمات الخلافات بالحوار والأزمة الروسية الأوكرانية».

وقال الجبوري، إن الدليل على نجاح تواجد ولي العهد هي لقاءاته الرسمية والودية التي أجراها مع الزعماء على هامش المؤتمر في يومه الأول. وتابع «أجزم أن الرؤساء سيتسابقون للقاء ولي العهد لما يملكه من مكانة كبيرة، خصوصا أن القمة القادمة ستكون في العاصمة السعودية الرياض».