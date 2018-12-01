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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بندر السليس - الرياض تمكنت وزارة الصحة اليوم الجمعة وبالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط وافدة تُجري عمليات جراحية في الرياض. وأوضحت وزارة الصحة أنها وجدت بحوزة الوافدة المضبوطة إجازات مرضية وهمية ومواد طبية مجهولة المصدر، حيث تم إحالتها إلى النيابة العامة. وحثت وزارة الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على الرقم 937.



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