أحد أقارب العريس المطعون بخميس مشيط يكشف آخر تطورات حالته الصحية

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كشف أحد أقارب العريس الذي طُعن أثناء عرسه داخل قاعة أفراح بمحافظة خميس مشيط أن حالة العريس الصحية فيها تطور إيجابي، بدءًا من نجاح العملية إلى استقرار وظائف الجسم.. داعيًا الجميع إلى الدعاء له بالشفاء عاجلاً غير أجل.
وكان العريس يحتفل أمس الأول الخميس بزواجه داخل أحد قصور الأفراح بخميس مشيط، وفاجأه شخص بطعنة بخنجر في رقبته؛ نُقل إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
فيما لاقت الجريمة استنكارًا كبيرًا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من جراء تعرُّض العريس لطعنة غادرة في ليلة زفافه، وسط دعواتهم له بالشفاء العاجل.خميس مشيط .. طعن عريس أثناء عرسه داخل قاعة أفراح
أحد أقارب العريس المطعون بخميس مشيط يكشف آخر تطورات حالته الصحيةسعود الدعجاني الخليج 365 2018-12-01
كشف أحد أقارب العريس الذي طُعن أثناء عرسه داخل قاعة أفراح بمحافظة خميس مشيط أن حالة العريس الصحية فيها تطور إيجابي، بدءًا من نجاح العملية إلى استقرار وظائف الجسم.. داعيًا الجميع إلى الدعاء له بالشفاء عاجلاً غير أجل.
وكان العريس يحتفل أمس الأول الخميس بزواجه داخل أحد قصور الأفراح بخميس مشيط، وفاجأه شخص بطعنة بخنجر في رقبته؛ نُقل إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
فيما لاقت الجريمة استنكارًا كبيرًا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من جراء تعرُّض العريس لطعنة غادرة في ليلة زفافه، وسط دعواتهم له بالشفاء العاجل.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
01:53 AM
في جريمة لاقت استنكارًا كبيرًا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي
كشف أحد أقارب العريس الذي طُعن أثناء عرسه داخل قاعة أفراح بمحافظة خميس مشيط أن حالة العريس الصحية فيها تطور إيجابي، بدءًا من نجاح العملية إلى استقرار وظائف الجسم.. داعيًا الجميع إلى الدعاء له بالشفاء عاجلاً غير أجل.
وكان العريس يحتفل أمس الأول الخميس بزواجه داخل أحد قصور الأفراح بخميس مشيط، وفاجأه شخص بطعنة بخنجر في رقبته؛ نُقل إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
فيما لاقت الجريمة استنكارًا كبيرًا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من جراء تعرُّض العريس لطعنة غادرة في ليلة زفافه، وسط دعواتهم له بالشفاء العاجل.
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المصدر : الخليج 365
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