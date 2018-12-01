- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع رحلة شبابية تتحول لاحتجاز خمسة أشخاص بمكة.. والمدني ينقذهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ خمسة أشخاص بعد أن تحولت رحلتهم إلى جبل الخرار للاستمتاع بجمال الطبيعة بعد موجة الأمطار التي شهدتها لتتحول رحلتهم إلى احتجاز وتتدخل فرق الدفاع المدني لإنقاذهم.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه وفي تمام الساعة الثامنة عشرة والدقيقة الثامنة والخمسين من يوم أمس الجمعة ورد بلاغ مفاده احتجاز 5 أشخاص (١٨-٢٥) سنة في وادي نعمان بقمة جبل في منطقة الخرار وعلى الفور تم مباشرة فرق الإنقاذ مدعومة بوسائل الإنارة وتم العمل على إنزالهم بطرق آمنة وهم بصحة جيدة.
وأهاب الشريف بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء التنزه في المواقع البرية والجبلية وأخذ الاحتياطات الأساسية من مياه وإسعافات أولية في مثل تلك المواقع والابتعاد عن صعود المناطق الجبلية الخطرة واختيار الأماكن المناسبة للتنزه متمنين السلامة للجميع.
رحلة شبابية تتحول لاحتجاز خمسة أشخاص بمكة.. والمدني ينقذهمأحمد العبدالله الخليج 365 2018-12-01
تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ خمسة أشخاص بعد أن تحولت رحلتهم إلى جبل الخرار للاستمتاع بجمال الطبيعة بعد موجة الأمطار التي شهدتها لتتحول رحلتهم إلى احتجاز وتتدخل فرق الدفاع المدني لإنقاذهم.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه وفي تمام الساعة الثامنة عشرة والدقيقة الثامنة والخمسين من يوم أمس الجمعة ورد بلاغ مفاده احتجاز 5 أشخاص (١٨-٢٥) سنة في وادي نعمان بقمة جبل في منطقة الخرار وعلى الفور تم مباشرة فرق الإنقاذ مدعومة بوسائل الإنارة وتم العمل على إنزالهم بطرق آمنة وهم بصحة جيدة.
وأهاب الشريف بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء التنزه في المواقع البرية والجبلية وأخذ الاحتياطات الأساسية من مياه وإسعافات أولية في مثل تلك المواقع والابتعاد عن صعود المناطق الجبلية الخطرة واختيار الأماكن المناسبة للتنزه متمنين السلامة للجميع.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
01:30 AM
"الشريف" يهيب بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء التنزه بالمواقع البرية والجبلية
تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ خمسة أشخاص بعد أن تحولت رحلتهم إلى جبل الخرار للاستمتاع بجمال الطبيعة بعد موجة الأمطار التي شهدتها لتتحول رحلتهم إلى احتجاز وتتدخل فرق الدفاع المدني لإنقاذهم.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه وفي تمام الساعة الثامنة عشرة والدقيقة الثامنة والخمسين من يوم أمس الجمعة ورد بلاغ مفاده احتجاز 5 أشخاص (١٨-٢٥) سنة في وادي نعمان بقمة جبل في منطقة الخرار وعلى الفور تم مباشرة فرق الإنقاذ مدعومة بوسائل الإنارة وتم العمل على إنزالهم بطرق آمنة وهم بصحة جيدة.
وأهاب الشريف بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء التنزه في المواقع البرية والجبلية وأخذ الاحتياطات الأساسية من مياه وإسعافات أولية في مثل تلك المواقع والابتعاد عن صعود المناطق الجبلية الخطرة واختيار الأماكن المناسبة للتنزه متمنين السلامة للجميع.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، رحلة شبابية تتحول لاحتجاز خمسة أشخاص بمكة.. والمدني ينقذهم ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة شبابية تتحول لاحتجاز خمسة أشخاص بمكة.. والمدني ينقذهم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .