رحلة شبابية تتحول لاحتجاز خمسة أشخاص بمكة.. والمدني ينقذهم

محمد بن مسعود - الدمام - "الشريف" يهيب بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء التنزه بالمواقع البرية والجبلية

تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ خمسة أشخاص بعد أن تحولت رحلتهم إلى جبل الخرار للاستمتاع بجمال الطبيعة بعد موجة الأمطار التي شهدتها لتتحول رحلتهم إلى احتجاز وتتدخل فرق الدفاع المدني لإنقاذهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه وفي تمام الساعة الثامنة عشرة والدقيقة الثامنة والخمسين من يوم أمس الجمعة ورد بلاغ مفاده احتجاز 5 أشخاص (١٨-٢٥) سنة في وادي نعمان بقمة جبل في منطقة الخرار وعلى الفور تم مباشرة فرق الإنقاذ مدعومة بوسائل الإنارة وتم العمل على إنزالهم بطرق آمنة وهم بصحة جيدة.

وأهاب الشريف بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء التنزه في المواقع البرية والجبلية وأخذ الاحتياطات الأساسية من مياه وإسعافات أولية في مثل تلك المواقع والابتعاد عن صعود المناطق الجبلية الخطرة واختيار الأماكن المناسبة للتنزه متمنين السلامة للجميع.