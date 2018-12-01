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انت الان تتابع ١٧ محوراً على طاولة نائب أمير عسير خلال زيارته لمحافظة بلقرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حفلت زيارة نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز لمحافظة بلقرن ببرنامج عملي منظم أسهم في الخروج بمحاور مهمة تم طرحها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة حيث تم الالتقاء بـ٥ شرائح مجتمعية مختلفة من أبناء المحافظة.
واستهل الأمير تركي بن طلال الزيارة باستقبال المواطنين بالمحافظة واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم موجهاً بمعالجة أوضاعهم بشكل عاجل.
بعدها عقد اجتماع بمديري الإدارات الحكومية، حيث بين لهم أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من أمير المنطقة من أجل خدمة أبناء المحافظة وتلمس احتياجاتهم.
من جانبه استعرض محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد أبرز المحاور التي سيتم مناقشتها والتي شملت متطلبات الشؤون الأمنية والتنمية الإدارية، ودور القطاع الثالث في مساعدة الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية إلى جانب دور الجهات الحكومية في تسهيل وجلب الاستثمارات.
١٧ محوراً على طاولة نائب أمير عسير خلال زيارته لمحافظة بلقرنرائد القرفي الخليج 365 2018-12-01
حفلت زيارة نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز لمحافظة بلقرن ببرنامج عملي منظم أسهم في الخروج بمحاور مهمة تم طرحها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة حيث تم الالتقاء بـ٥ شرائح مجتمعية مختلفة من أبناء المحافظة.
واستهل الأمير تركي بن طلال الزيارة باستقبال المواطنين بالمحافظة واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم موجهاً بمعالجة أوضاعهم بشكل عاجل.
بعدها عقد اجتماع بمديري الإدارات الحكومية، حيث بين لهم أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من أمير المنطقة من أجل خدمة أبناء المحافظة وتلمس احتياجاتهم.
من جانبه استعرض محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد أبرز المحاور التي سيتم مناقشتها والتي شملت متطلبات الشؤون الأمنية والتنمية الإدارية، ودور القطاع الثالث في مساعدة الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية إلى جانب دور الجهات الحكومية في تسهيل وجلب الاستثمارات.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
01:29 AM
تم طرحها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة
حفلت زيارة نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز لمحافظة بلقرن ببرنامج عملي منظم أسهم في الخروج بمحاور مهمة تم طرحها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة حيث تم الالتقاء بـ٥ شرائح مجتمعية مختلفة من أبناء المحافظة.
واستهل الأمير تركي بن طلال الزيارة باستقبال المواطنين بالمحافظة واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم موجهاً بمعالجة أوضاعهم بشكل عاجل.
بعدها عقد اجتماع بمديري الإدارات الحكومية، حيث بين لهم أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من أمير المنطقة من أجل خدمة أبناء المحافظة وتلمس احتياجاتهم.
من جانبه استعرض محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد أبرز المحاور التي سيتم مناقشتها والتي شملت متطلبات الشؤون الأمنية والتنمية الإدارية، ودور القطاع الثالث في مساعدة الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية إلى جانب دور الجهات الحكومية في تسهيل وجلب الاستثمارات.
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المصدر : الخليج 365
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