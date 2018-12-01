١٧ محوراً على طاولة نائب أمير عسير خلال زيارته لمحافظة بلقرن

محمد بن مسعود - الدمام - تم طرحها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة

حفلت زيارة نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز لمحافظة بلقرن ببرنامج عملي منظم أسهم في الخروج بمحاور مهمة تم طرحها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة حيث تم الالتقاء بـ٥ شرائح مجتمعية مختلفة من أبناء المحافظة.

واستهل الأمير تركي بن طلال الزيارة باستقبال المواطنين بالمحافظة واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم موجهاً بمعالجة أوضاعهم بشكل عاجل.

بعدها عقد اجتماع بمديري الإدارات الحكومية، حيث بين لهم أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من أمير المنطقة من أجل خدمة أبناء المحافظة وتلمس احتياجاتهم.

من جانبه استعرض محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد أبرز المحاور التي سيتم مناقشتها والتي شملت متطلبات الشؤون الأمنية والتنمية الإدارية، ودور القطاع الثالث في مساعدة الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية إلى جانب دور الجهات الحكومية في تسهيل وجلب الاستثمارات.