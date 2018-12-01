رئيس الوزراء اليمني: الانقلابيون الحوثيون غير جادين في الوصول إلى سلام

محمد بن مسعود - الدمام - خلال لقائه في عدن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

أكد معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمني، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لن تكون يومًا ما جادة في الوصول إلى السلام.

جاء هذا خلال لقائه في عدن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، وذلك قبل أيام على انعقاد مشاورات جديدة بين الأطراف اليمنية في السويد.

وخلال اللقاء قال عبد الملك إن مليشيا الحوثي الانقلابية جماعة فاشية، وعنصرية متطرفة، لن تكون يومًا ما جادة في الوصول إلى السلام، ودائمًا ما يلجؤون للسلام لإيهام المجتمع الدولي، لكنهم بحاجة لإبرام اتفاقيات جزئية، وتحصل بعدها إشكاليات أكبر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأضاف بأن الحكومة الشرعية هيأت الموانئ كافة التي تقع في المناطق المحررة في عدن والمكلا والمخا لاستقبال المساعدات الإنسانية كافة، وإيصالها للمتضررين من جراء الحرب العبثية التي تشنها المليشيا الانقلابية.

وأكد حرص الأجهزة التنفيذية للحكومة في المحافظات على وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها كافة من المتضررين في البلاد دون استثناء، بما يؤمِّن حالة التحسن في الوضع الإنساني. مبينًا أن الحكومة بدأت منذ الخميس الماضي في صرف رواتب المتقاعدين في المحافظات كافة؛ الأمر الذي سيكون له أثر كبير على تحسُّن الوضع الاقتصادي.

من جهته، قال لوكوك إن منظمة الأمم المتحدة تعمل جاهدة لتقديم المساعدات الإنسانية لمناطق اليمن كافة، ومستمرة في إعداد أبحاث ميدانية للاطلاع على احتياجات السكان كافة.

وأطلع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية رئيس الوزراء اليمني على نتائج زيارته إلى العاصمة صنعاء، وزيارته إلى مدينة الحديدة.