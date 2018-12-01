الفتح والتعاون لتحسين مركزَيْهما.. والباطن والرائد للابتعاد عن منطقة الخطر

محمد بن مسعود - الدمام - الليلة مواجهتان بطموحات متناقضة في دوري المحترفين

تُستكمل اليوم السبت منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة مواجهتين بطموحات متناقضة، الأولى فريقاها يبحثان عن تحسين موقعَيْهما في وسط جدول الترتيب، والأخرى طرفاها يسعيان لفك الشراكة، والهروب من منطقة الخطر التي باتت تحاصرهما في الفترة الأخيرة.

الفتح - التعاون

يحل التعاون سادس الترتيب بـ15 نقطة ضيفًا ثقيلاً على فريق الفتح الثامن بـ 13 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي عند الساعة الـ(5:25) مساء.

ويسعى الفتح لاستغلال عاملَيْ الأرض والجماهير لمواصلة صحوته بتحقيق نتيجة إيجابية، تمكنه من خطف مركز خصمه للبقاء بعيدًا عن مناطق الخطر فيما تبقى من مباريات.

وفي المقابل يبحث الضيوف عن الاستمرار في حصد الانتصارات، وتقديم العروض الجيدة والقوية للعودة بالنقاط الثلاث إلى بريدة للانضمام لرباعي المقدمة في حال جاءت باقي النتائج في مصلحتهم.

وسبق أن التقى الفريقان 14 مرة، حقق خلالها الفتح 6 انتصارات مقابل 3 للتعاون، فيما حضر التعادل 5 مرات.

الباطن - الرائد

يستضيف فريق الباطن صاحب المركز الرابع عشر بـ 8 نقاط على ملعبه نظيره الرائد الثالث عشر بالرصيد نفسه، وذلك عند الساعة الـ(5:40) مساء.

يتطلع أصحاب الضيافة لتحقيق فوزه الثالث هذا الموسم للابتعاد قليلاً عن مناطق الخطر لإسعاد جماهيرهم المتعطشة لذلك، إضافة لوقف نزيف النقاط المستمر للفريق هذا الموسم على أمل استعادة ذكريات الموسم الماضي.

يأمل لاعبو الرائد بتكرار إنجاز الجولة قبل الماضية حينما فازوا على الاتحاد في عقر داره، وتدوين انتصار يرفع من رصيد الفريق من النقاط في لائحة الترتيب، ولاسيما أن الفريق تنتظره مباراتان من العيار الثقيل في الجولتين القادمتين أمام الأهلي والنصر على التوالي.

تاريخيًّا، الفريقان التقيا بدوري المحترفين في 6 مناسبات سابقة، اثنتان منها كانتا في تصفيات الصعود، والفوز كان حليف الرائد في 4 مرات، مقابل مرتين للباطن.