"صحة جازان" تدشِّن معرضًا وعيادات طبية للسكري لخدمة زوَّار القرية التراثية

محمد بن مسعود - الدمام - "سويدي": يهدف لإجراء الفحوصات الطبية وزيادة الثقافة حول المرض

افتتح مساعد المدير العام لصحة جازان للصحة العامة الدكتور حسن سويدي، وممثل الإدارة العامة للهيئات الشبابية بوكالة شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة، أمس الأول الخميس معرض "السكري والأسرة" والعيادات الطبية المصاحبة بالقرية التراثية بجازان، وذلك بحضور مدير القرية التراثية موسى نامس، ومدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع المركزي أيمن وافي.

وتفصيلاً، تجول مساعد مدير الصحة على أركان المعرض، واستمع إلى شرح مفصل عن محتوياتها. وتحدث الدكتور حسن سويدي مع الزوار، وتبادل معهم الحديث عن مرض السكري، وشجعهم على استثمار المعرض والعيادات بإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحتهم، وزيادة الثقافة الصحية لديهم عن مرض السكري. كما وعد بتكثيف مثل هذه الأنشطة بهدف الوصول لأكبر شريحة من المجتمع بأماكن التجمعات العامة.. وقدم شكره للهيئة العامة للرياضة على تعاونها المثمر والبنَّاء.. آملاً استمرار التعاون بشكل أكبر.

وأوضحت المشرفة على المعرض والعيادات الدكتورة سحر مصطفى يونس، والممرضة وجدان جعفر، أن المعرض يستمر ثلاثة أيام بدءًا من يوم الخميس إلى مساء يوم السبت، ويحتوي على عيادتين منفصلتين للرجال والنساء، تقدمان خدمات الفحص الاستكشافي لزوار القرية التراثية من فحص السكر وقياس ضغط الدم، وأيضًا قياس الطول والوزن، وحساب مؤشر كتلة الجسم.

ويوفر المعرض خدمة التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية في آخر أيامه (السبت)، ويهدف لخدمة زوار القرية التراثية الذين يتوافدون على القرية التراثية ومعالمها التي تحكي تاريخ المنطقة وتراثها من المأكولات والملبوسات، وتجسد جغرافيًّا منطقة جازان، وأصالة وعراقة الماضي الجميل، وتزدحم جنباتها بالزوار في إجازة نهاية الأسبوع بشكل ملحوظ؛ ولهذا تم اتخاذ القرار بإقامة المعرض بالقرية التراثية بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع ومكتب هيئة الرياضة بجازان.