شاهد .. "إثراء" يتزين بصورة الشيخ زايد احتفالاً باليوم الوطني الإماراتي

محمد بن مسعود - الدمام - يقيم سلسلة فعاليات متنوعة تبرز الوحدة والتراث المشترك بين البلدين

يحتفل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، في الفترة من 22 – 24 ربيع الأول 1440هـ (الموافق 30 نوفمبر – 2 ديسمبر2018م)، باليوم الوطني الإماراتي تحت شعار "عام زايد والشعب واحد"، وذلك تعبيراً عن عمق العلاقات وأواصر الأخوّة التي تجمع بين البلدين في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيّان – يحفظهما الله -.

وتفصيلاً، تهدف هذه الفعالية إلى مشاركة الزوّار الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي واكتشاف تراث الأشقّاء والتعرف على وجوه الثقافة والفن الإماراتي عبر سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي تبرز الوحدة والتراث المشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وفي هذا الصدد، قال مدير مركز "إثراء" علي المطيري: "نستعد في إثراء للاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات الشقيقة بمجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، وذلك لمشاركة الأشقاء في دولة الإمارات قيادة وشعباً فرحتهم، متمنين دوام العزّ والأمان لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف "إن الاحتفال يعكس عمق العلاقة والمصير المشترك بين البلدين، وإبراز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات الثقافية والفنيّة".

ويستضيف مركز "إثراء" ضمن برنامج الفعاليات معرضاً يحكي قصة مجلة "ماجد" وتطوّرها على مرّ السنين، والتي تعد من أهم وأبرز المنتجات الثقافية التي عرفتها أجيال من القرّاء العرب، بالإضافة إلى تواجد مجموعة من شخصيات "ماجد" الكرتونية في متحف الطفل.

ويشجع استديو "ماجد" الأطفال على تغطية آخر الأخبار والأنشطة السياحية من خلال تغطيتهم فعاليات اليوم الوطني الإماراتي في إثراء عبر بث مباشر، وذلك بهدف إبراز روح المحبة والتعاون بين البلدين في جانب طفولي إعلامي.

ويتضمن برنامج الاحتفال مجموعة من البرامج الثقافية والتراثية المتنوعة التي تحتوي على ورش عمل من أبرزها، ورشة "البرقع" لتثقيف الأطفال بكيفية صناعته وتجربة أدائه، وورشة عمل "الخوص" التي تساعد الأطفال على صناعة الأساور الخاصة بهم، بالإضافة إلى ورشة عمل "الدمى"، والتي تعد جزءاً من ثقافات الشعوب، إذ كانت الدمى أو ما يعرف باسم "العرائس" ذات مغزى شديد الخصوصية في البيوت الإماراتية.

وتتيح الفعالية للزوّار ممارسة الألعاب الشعبية التثقيفية مثل، لعبة "الميزان" و"الأراجيح"، والتي تعتبر من الألعاب السائدة في دولة الإمارات قديماً، حيث تهدف هذه الألعاب إلى إدخال شعور الحماسة والمرح في نفوس الأطفال، كما يتخللها بعض الأناشيد والأهازيج الشعبية المخصصة للأطفال.

وتتضمن الاحتفالية عروضاً موسيقية مميزة تسلّط الضوء على التراث العريق لدولة الإمارات، وعروضاً متنوعة لتذوّق الأطباق الإماراتية الشعبية، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام الإماراتية القصيرة المتنوعة التي تعكس الفن الإماراتي، إلى جانب تزيين برج "إثراء" بألوان العلم الإماراتي، تفاعلاً مع احتفالات اليوم الوطني.

يذكر أن مركز (إثراء) يهدف إلى إثراء المجتمع السعودي عبر تقديم مبادرات وبرامج نوعية لكافة شرائح المجتمع، مستندةً على خلق محتوى معرفيٍ متميّزٍ، وتقديم تجارب واسعة للزوّار، من خلال برامج وأنشطة إبداعية وعلمية وثقافية تتّسق مع رؤية 2030، ويصل مداها إلى عدة مناطق في المملكة، والتي يقدمها المركز لأبناء هذا الوطن الغالي.