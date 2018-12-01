مواطنون ينقذون سائقة مركبة ومرافقتها بعد سقوطها في أبحر الجنوبية

محمد بن مسعود - الدمام - تم إخراجهما بدون إصابات.. وفِرق المرور والمدني باشرت الحادث

تمكَّن مواطنون مساء أمس الجمعة من إنقاذ سائقة مركبة ومرافقتها بعد انحراف مركبتهما، وسقوطها في البحر في منطقة أبحر الجنوبية بمحافظة جدة.

تفصيلاً، باشرت فِرق الدفاع المدني ومرور محافظة جدة أمس الجمعة بلاغًا من مواطن عن حادث وقع في منطقة أبحر الجنوبية بمحافظة جدة، يفيد بانحراف مركبة من نوع "فورتشنر"، وسقوطها في البحر، وتوجد محتجزتان (السائق امرأة، ويرافقها امرأة أخرى)، وقد تم إخراجهما من قِبل المواطنين بدون إصابات ولله الحمد.

وتولى مرور جدة التحقيق في الحيثيات والأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادث.