السعودية اليوم / حملة للكشف عن داء السكري بحفر الباطن

حفر الباطن 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسنظمت صحة حفر الباطن، اليوم، حملة للكشف عن داء السكري، وتقديم تطعيمات الانفلونزا الموسمية في عدد من الجوامع في المحافظة.وتشمل عملية الفحص جميع عوامل الخطورة المؤدية للسكري من الطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم وقيس ضغط الدم، إضافة إلى فحص مستوى السكر في الدم، وفي حال اكتشاف الحالات يتم تحويلها إلى أٌقرب مركز صحي حتى تتم متابعة حالة المريض.وتهدف هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع بداء السكري والأمراض المزمنة، والتعريف بلقاح الانفلونزا الموسمية وتوضيح أهميتها.// انتهى //00:33ت م0141