السعودية اليوم / مدني المدينة المنورة ينفذ خطة السيول والأمطار

المدينة المنورة 22 ربيع الأول 1440هـ الموافق 30 نوفمبر 2018م واسشهدت منطقة المدينة المنورة اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة ومحافظات ينبع والعلا وبدر وخيبر والعيص ووادي الفرع .وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أن الدفاع المدني بالمنطقة تلقى تحذير أحمر من الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة ومحافظاتها وعليه تم نشر فرق الدفاع المدني منذ وقت مبكر وتجهيز مناطق الاسناد الآلي والبشري بالقوارب والمعدات الفنية لمواجهة الحالة وتخفيف أضرارها .وأضاف أن كافة القطاعات التي تعمل سويا مع الدفاع المدني كانت على قدر كبير من تنفيذ خطة الأمطار المعتمدة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة الذي يتابع الحالة الجوية منذ بدايتها حيث وجه سموه كافة الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني إلى القيام بمهامها ومسئولياتها وفق خطة الطوارئ العامة قبل وأثناء وبعد الحالات الماطرة بالمنطقة وسرعة إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه .وأكد العقيد الجهني أن إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة نفذ خطة السيول والأمطار من خلال التحرك السريع والتمركز في النقاط الهامة التي حددت مسبقاً بكافة الآليات والقوى البشرية اللازمة للتعامل مع طبيعة المخاطر بمناطق الاسناد في الإدارات الخارجية التي تضم عددا من الجهات المعنية لتنفيذ خطط وتدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار والسيول ، كما ساهم التنسيق بين الإدارات المعنية إلى احتواء الحالة ولله الحمد .وأشار إلى أنه في ظل الحالة الجوية ارتفعت وتيرت التنسيق بين مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بالمنطقة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لنقل التحذيرات الخاصة بالحالة الجوية ، مبينا أن مراكز التحكم والتوجيه بالمحافظات تلقى نتيجة هطول الأمطار التي شهدتها المدينة المنورة ومحافظاتها ، ٧٦ بلاغاً حيث تم التعامل معها في حينها ، فيما تلقت المراكز 25 بلاغاً بالمدينة المنورة نتيجة التماسات كهربائية وتوقف مصاعد واحتجازات انتهت في حينها ، وعشرة بلاغات في محافظة العيص نتيجة احتجازات و41 بلاغات في محافظة ينبع تم انقاذ ٤٠ شخص محتجز وما زالت فرق الدفاع المدني وبمشاركة طيران الأمن تتعامل مع الاحتجازات بوادي سما بتلعة نزا حيث تم العثور على ٨ مفقودين منهم ٥ أشخاص تم العثور عليهم عن طريق طيران الأمن وما زالت فرق الدفاع المدني وطيران الأمن يسعيان للبحث عن ٣ مفقودين .وخلص المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بالقول إن الجهات المعنية تعمل سويا لإزالة الخطر ورفع مخلفات الأمطار على الطرق الخارجية وسحب المياه من الطرق والشوارع والتقاطعات الرئيسية داخل المدن والمحافظات حيث لم ينتج عن الحالة الجوية التي تعرضت لها منطقة المدينة المنورة أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات ولله الحمد ، مشيرا إلى نتيجة هطول الأمطار سالت عدة أودية منها وادي العقيق بالمدينة المنورة ووادي النجيل والسريط والاقرع وحوضا في العلا وواظي أم يسر ومصادر والعقيلية ورن والنويصفة بالعيص ووادي سما وعباثر ورخو وتلعة نزا وخمال والنجف .من جهته أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة العميد علي بن عبدالرحمن المطيري على جاهزية فرق الدفاع المدني بالمنطقة ومتابعة مستجدات الحالة الجوية المستمرة حتى بعد غد الأحد بمشيئة الله ، مشيراً إلى أن الدفاع المدني يدعو الجميع إلى اتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري الأودية أو النزول للمواقع المنخفضة وفي بطون الأودية أو محاولات عبورها عند جريانها والحذر من السيول المنقولة .// انتهى //00:29ت م0139