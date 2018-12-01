السعودية اليوم/ مدير السعودية اليوم تعليم الشرقية يدشّن فعالية " ساعة برمجة "



الدمام 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس

دشن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، أمس، فعالية " ساعة برمجة "، التي نظمتها إدارة التدريب والابتعاث بالمنطقة تحت عنوان "كلنا نبرمج"، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية فاطمة بنت عبدالله الفهيد ، وذلك بمقر مجمع الظهران .

وأعرب الدكتور الشلعان عقب حفل التدشين عن سعادته بما شاهد من الجهود المميزة التي بذلت في المعرض وتفاعل الطلاب والطالبات، مؤكدًا على أهمية صناعة العقول والاستثمار في الجيل الناشئ ليواكب التقنية والتطور المعرفي عالميًا.

ووجه مدير تعليم الشرقية مكاتب التعليم والمدارس في المنطقة بالاهتمام بهذا الحدث العالمي المهم واستثمار عقول الطلبة والطالبات، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، ودعمًا للتحول الرقمي والمساهمة في بناء جيل واعٍ من الكفاءات الوطنية في مجال الحاسب الآلي بما يعود عليهم بالفائدة مستقبلًا ، عاداً فعالية "كلنا نبرمج " مبادرة وتوأمه مهنية بين تدريب الشرقية وتدريب مكة تحقيقاً لرؤية ٢٠٣٠ بمجتمع حيوي وقيم راسخة.

وشكر الدكتور الشلعان مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، لإقامة هذا البرنامج بالتعاون بين الإدارتين، متمنيًا للجميع التوفيق .

من جانبها أشادت المساعدة التعليمية فاطمة الفهيد ببرنامج ساعة برمجة، مثمنة دور وزارة التعليم في مواكبة الرؤية الطموحة وصناعة جيل واعد رقمي، لافتة النظر إلى أن الفعالية تتوافق مع برنامج مماثل وهو "

بدورها أكدت مديرة إدارة التدريب والابتعاث فاطمة الناصر، أن ساعة برمجة جاءت لحل المشكلات البرمجية متطلعة لأن تكون المملكة في صدارة الدول المبرمجة.

وفي ذات السياق أفادت مديرة إدارة الإشراف هيفاء الخميس، أن ساعة برمجة تحقق أهداف الخطة الاستراتيجية ورؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي وتنمية العقول واستقطاب الجيل الناشئ وتعزير المهارات الرقمية لجميع الفئات، سعياً من المملكة للوصول للمراكز المتقدمة عالميًا .

يُشار إلى أن البرنامج يأتي ضمن مبادرة أطلقتها وزارة التعليم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت بهدف تقديم فرصة للطلاب والطالبات لتعلم أساسيات البرمجة في بيئة ممتعة وسهلة .

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الدمام 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسدشن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، أمس، فعالية " ساعة برمجة "، التي نظمتها إدارة التدريب والابتعاث بالمنطقة تحت عنوان "كلنا نبرمج"، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية فاطمة بنت عبدالله الفهيد ، وذلك بمقر مجمع الظهران .وأعرب الدكتور الشلعان عقب حفل التدشين عن سعادته بما شاهد من الجهود المميزة التي بذلت في المعرض وتفاعل الطلاب والطالبات، مؤكدًا على أهمية صناعة العقول والاستثمار في الجيل الناشئ ليواكب التقنية والتطور المعرفي عالميًا.ووجه مدير تعليم الشرقية مكاتب التعليم والمدارس في المنطقة بالاهتمام بهذا الحدث العالمي المهم واستثمار عقول الطلبة والطالبات، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، ودعمًا للتحول الرقمي والمساهمة في بناء جيل واعٍ من الكفاءات الوطنية في مجال الحاسب الآلي بما يعود عليهم بالفائدة مستقبلًا ، عاداً فعالية "كلنا نبرمج " مبادرة وتوأمه مهنية بين تدريب الشرقية وتدريب مكة تحقيقاً لرؤية ٢٠٣٠ بمجتمع حيوي وقيم راسخة.وشكر الدكتور الشلعان مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، لإقامة هذا البرنامج بالتعاون بين الإدارتين، متمنيًا للجميع التوفيق .من جانبها أشادت المساعدة التعليمية فاطمة الفهيد ببرنامج ساعة برمجة، مثمنة دور وزارة التعليم في مواكبة الرؤية الطموحة وصناعة جيل واعد رقمي، لافتة النظر إلى أن الفعالية تتوافق مع برنامج مماثل وهو " السعودية تبرمج" بالتعاون مع مؤسسة مسك، داعية الجميع من منسوبي التعليم وطلاب وطالبات وأولياء الأمور بالتفاعل مع المبادرة .بدورها أكدت مديرة إدارة التدريب والابتعاث فاطمة الناصر، أن ساعة برمجة جاءت لحل المشكلات البرمجية متطلعة لأن تكون المملكة في صدارة الدول المبرمجة.وفي ذات السياق أفادت مديرة إدارة الإشراف هيفاء الخميس، أن ساعة برمجة تحقق أهداف الخطة الاستراتيجية ورؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي وتنمية العقول واستقطاب الجيل الناشئ وتعزير المهارات الرقمية لجميع الفئات، سعياً من المملكة للوصول للمراكز المتقدمة عالميًا .يُشار إلى أن البرنامج يأتي ضمن مبادرة أطلقتها وزارة التعليم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت بهدف تقديم فرصة للطلاب والطالبات لتعلم أساسيات البرمجة في بيئة ممتعة وسهلة .// انتهى //00:20ت م0138

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