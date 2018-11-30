شكرا لقرائتكم حارق الـ5 سيارات بجدة في قبضة الشرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مرتكب جريمة حرق 5 سيارات بمحافظة جدة، وذلك بعد المتابعة الأمنية للحادث.

وأوضحت شرطة مكة المكرمة أن الفاعل من مخالفي نظام الإقامة والعمل، حيث تم إحالته إلى النيابة العامة.

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