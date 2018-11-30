شكرا لقرائتكم موجز “المواطن”.. مشاهد من لقاءات ولي العهد في قمة مجموعة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - سلطت “متابعات الخليج 365” الضوء على لقاءات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

والتقى ولي العهد بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة العشرين، كما التقى رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، وأيضًا رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري.

كما التقى ولي العهد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وأيضًا نائب الرئيس الإندونيسي محمد يوسف، وأخيرًا الرئيس الصيني شي جين بينغ.

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