شكرا لقرائتكم أمطار المدينة المنورة .. 25 التماسًا كهربائيًّا واحتجاز 40 شخصًا في ينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شهدت منطقة المدينة المنورة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، اليوم الجمعة، على المدينة المنورة ومحافظات ينبع والعلا وبدر وخيبر والعيص ووادي الفرع.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني: إن المدني تلقى تحذيرًا أحمر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة ومحافظاتها، وعليه تم نشر فرق الدفاع المدني منذ وقت مبكر وتجهيز مناطق الإسناد الآلي والبشري بالقوارب والمعدات الفنية لمواجهة الحالة وتخفيف أضرارها.

وأضاف أن كافة القطاعات التي تعمل سويًّا مع الدفاع المدني كانت على قدر كبير من تنفيذ خطة الأمطار المعتمدة من قبل أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان آل سعود، والذي يتابع الحالة الجوية منذ بدايتها، ووجه كافة الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني والقيام بمهامها ومسؤولياتها وفق خطة الطوارئ العامة قبل وأثناء وبعد الحالات الماطرة بالمنطقة وسرعة إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.

وتابع أن مدني المدينة نفذ خطة السيول والأمطار من خلال التحرك السريع والتمركز في النقاط الهامة التي حددت مسبقًا بكافة الآليات والقوى البشرية اللازمة للتعامل مع طبيعة المخاطر، بمناطق الإسناد في الإدارات الخارجية التي تضم عددًا من الجهات المعنية لتنفيذ خطط وتدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار والسيول، كما ساهم التنسيق بين الإدارات المعنية في احتواء الحالة.

وأشار إلى أنه في ظل الحالة الجوية ارتفعت وتيرة التنسيق بين مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بالمنطقة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لنقل التحذيرات الخاصة بالحالة الجوية.

وأوضح أنه نتيجة لهطول الأمطار التي شهدتها المدينة المنورة ومحافظاتها تلقت مراكز التحكم والتوجيه بالمحافظات ٧٦ بلاغًا، حيث تم التعامل معها في حينها، و25 بلاغًا في المدينة المنورة التماسات كهربائية، وتوقف مصاعد واحتجازات انتهت في حينها، و10 بلاغات في محافظة العيص عن احتجازات.

كما باشر المدني 41 بلاغًا في محافظة ينبع، وتم إنقاذ 40 شخصًا محتجزًا، وما زالت فرق الدفاع المدني وبمشاركة طيران الأمن تتعامل مع الاحتجازات بوادي سما، حيث تم العثور على 8 مفقودين منهم 5 أشخاص تم العثور عليهم عن طريق طيران الأمن، وما زال البحث مستمرًّا عن ٣ مفقودين.

ولم ينتج عن الحالة الجوية التي تعرضت لها منطقة المدينة المنورة أي خسائر بالأرواح أو الممتلكات.

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