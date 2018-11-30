شكرا لقرائتكم خبر عن حارق سيارات جدة الـ 5 في قبضة الشرطة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لجريمة حرق 5 سيارات في محافظة جدة أسفرت عن القبض على مرتكبها. أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لجريمة حرق 5 سيارات في محافظة جدة أسفرت عن القبض على مرتكبها. وأوضحت الشرطة أن مرتكب تلك الجرائم من مخالفي نظام الإقامة والعمل، مؤكدة أنه جرى إحالته للنيابة العامة.



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