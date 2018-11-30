شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني المدينة» يتلقى ٧٦ بلاغاً وينقذ ٤٠ محتجزاً ويبحث عن ٣ مفقودين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

إنفاذاً لتوجيهات الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، تتابع الجهات المعنية تطبيق الخطط الاحترازية خلال الحالة المطرية الراهنة التي تشهدها المنطقة، وذلك لمباشرة الحالات ومعالجة كافة البلاغات، ومتابعة مجاري الأودية والسيول لتأمين سلامة الأهالي وسكان القرى المارة بها.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أن منطقة المدينة المنورة شهدت أمطار متوسطة إلى غزيره صباح اليوم (الجمعة) على المدينة المنورة ومحافظات ينبع والعلا وبدر وخيبر والعيص ووادي الفرع.

وتفصيلاً للحالة الجوية، أكد الجهني أن الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة تلقى تحذيراً أحمر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة ومحافظاتها، وعليه، تم نشر فرق الدفاع المدني منذ وقت مبكر وتجهيز مناطق الإسناد الآلي والبشري بالقوارب والمعدات الفنية لمواجهة الحالة وتخفيف أضرارها.

وأكد أن كافة القطاعات التي تعمل مع الدفاع المدني كانت على قدر كبير من الكفاءة في تنفيذ خطة الأمطار المعتمدة من أمير المنطقة، الذي يتابع الحالة الجوية منذ بدايتها ووجه كافة الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني إلى القيام بمهامها ومسؤلياتها وفق خطة الطواريء العامة قبل وأثناء وبعد الحالات الماطرة بالمنطقة، وسرعة إعادة الأوضاع إلى ماكانت عليه.

وأشار الجهني إلى أن «مدني المدينة» نفَّذ خطة السيول والأمطار من خلال التحرك السريع والتمركز في النقاط الهامة التي حُددت مسبقاً بكافة الآليات والقوى البشرية اللازمة للتعامل مع طبيعة المخاطر في مناطق الإسناد بالإدارات الخارجية، والتي تضم عدداً من الجهات المعنية لتنفيذ خطط وتدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار والسيول، كما ساهم التنسيق بين الإدارات المعنية في احتواء الحالة.

ولفت إلى أنه في ظل الحالة الجوية ارتفعت وتيرة التنسيق بين مركز القيادة والتوجية بالدفاع المدني بالمنطقة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لنقل التحذيرات الخاصة بالحالة الجوية.

وبيَّن أنه نتيحة لهطول الأمطار التي شهدتها المدينة المنورة ومحافظاتها، تلقت مراكز التحكم والتوجية بالمحافظات 76 بلاغاً تم التعامل معها في حينها، وهي 25 بلاغاً في المدينة المنورة التماسات كهربائية وتوقف مصاعد واحتجازات انتهت في حينها، و 10 بلاغات في محافظة العيص احتجازات، و41 بلاغاً في محافظة ينبع وتم إنقاذ ٤٠ شخصاً محتجزاً.

ومازالت فرق الدفاع المدني بمشاركة طيران الأمن تتعامل مع الاحتجازات بوادي سما بتلعة نزا، حيث تم العثور 8 مفقودين منهم 5 أشخاص تم العثور عليهم عن طريق طيران الأمن، ومازالت فرق الدفاع المدني وطيران الأمن يبحثان عن ٣ مفقودين.

وسالت عدة أودية منها وادي العقيق بالمدينة المنورة، وأودية النجيل والسريط والأقرع وحوضا في العلا، وواظي وأم يسر ومصادر والعقيلية ورن والنويصفة بالعيص، ووادي سما و عباثر ورخو وتلعة نزا وخمال والنجف، وتم تمرير ما يخص بعض الجهات المعنية في حينها.

وأكد متحدث الدفاع المدني أن الجهات المعنية تعمل سوياً لإزالة الخطر ورفع مخلفات الأمطار عن الطرق الخارجية، وسحب المياه من الشوارع والتقاطعات الرئيسية داخل المدن والمحافظات.

وأوضح متحدث الدفاع المدني أنه لم ينتج عن الحالة الجوية التي تعرضت لها منطقة المدينة المنورة أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

من جهته، أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة العميد علي بن عبدالرحمن المطيري، جاهزية فرق الدفاع المدني بالمنطقة ومتابعة مستجدات الحالة الجوية المستمرة حتى يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/٣/٢٤هـ.

وناشد الدفاع المدني الجميع اتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري الأودية، وعدم النزول للمواقع المنخفضة أو محاولة عبورها عند جريانها والحذر من السيول المنقولة.