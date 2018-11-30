شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني المدينة»: لا صحة لإطلاق صافرات الإنذار.. والسيول في مساراتها الطبيعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلطان الميموني (المدينة المنورة) @almemone3

أكد الدفاع المدني أنه لا صحة لإطلاق صافرات الإنذار في المدينة المنورة أو محافظاتها، لافتاً إلى أن السيول تجري في مساراتها الطبيعية بالأودية ولا توجد أي خطورة.

وشهدت منطقة المدينة المنورة ومٌعظم محافظاتها ومراكزها وقراها هطول أمطار غزيرة عصر اليوم (الجمعة)، مصحوبة بدوي الرعود القوية ووميض البروق وبعض الصواعق، امتلأت بسببها بعض الطرق الرئيسية بالمياه وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد وحماية البيئة وخبراء الطقس إلى استمرار الهطول الغزيرة جريان السيول، خاصة على ينبع النخل والرايس وبدر واليتمة والفقرة والأجزاء المجاورة.

وكانت غزارة الأمطار قد دفعت بعض أئمة المساجد إلى جمع صلاتي المغرب والعشاء، اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في حالة لاتتكرر كثيراً.