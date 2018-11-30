شكرا لقرائتكم خبر عن من ترأس الوفد السعودي في قمم G20 ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيونس آيرس)

انفوغرافيكس:

رؤساء الوفد السعودي لقمة G20:

• 2018 (قمة بيونس آيرس)

•• ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الوفد السعودي في قمة العشرين التي تستضيفها مدينة بيونس آيرس.

• 2017 (قمة هامبورغ)

•• نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، رأس وزير الدولة (وزير المالية السابق) إبراهيم العساف الوفد السعودي لقمة مجموعة الـ20 التي تستضيفها مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا عام 2017.

• 2016 (قمة هانجتشو)

•• في هانجتشو، إحدى مدن مقاطعة جيجيانغ الصينية، رأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (ولي ولي العهد آنذاك) الوفد السعودي للقمة التي أقيمت عام 2016، وقدمت المملكة حينها رؤية 2030 إلى قمة الكبار.

• 2015 (قمة أنطاليا)

•• وصل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أنطالياً على رأس الوفد السعودي لقمة G20 2015.

• 2014 (قمة برزبن)

•• في عام 2014، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (ولي العهد حينها) الوفد السعودي لقمة دول مجموعة العشرين التي عقدت في نوفمبر بمدينة «برزبن» الأسترالية

• 2013 (قمة سان بطرسبرغ)

•• في عام 2013 ترأس وزير المالية السابق وزير الدولة إبراهيم العساف الوفد السعودي في القمة التي عقدت في سان بطرسبرغ الروسية

• 2012 (قمة لوس كابوس)

•• في عام 2012، رأس الوفد السعودي لقمة الـ20 في مدينة لوس كابوس المكسيكية، وزير المالية السابق إبراهيم العساف

• 2010 (قمة تورنتو)

•• رأس الوفد السعودي في قمة 2010 التي احتضنتها مدينة تورنتو الكندية لمجموعة العشرين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.

• 2009 (قمة لندن)

•• رأس الملك عبدالله الوفد السعودي لقمة الـ20 في لندن في الثاني من أبريل عام 2009

• 2008 (قمة واشنطن)

•• في 15 نوفمبر 2008، اجتمع للمرة الأولى في تاريخ مجموعة العشرين (G20)، قادة البلدان الأعضاء، بعد أن ظلت الاجتماعات محصورة على وزراء المالية والاقتصاديين، ورأس الوفد السعودي حينها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، في الاجتماع الذي احتضنته العاصمة الأمريكية (واشنطن)،