شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الأمن يُنقذ 5 محتجزين في وادي الصرير بينبع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

باشر طيران الأمن قبل قليل، بالتعاون مع الدفاع المدني، مهمة إنقاذ محتجزين في السيول التي تشهدها محافظة ينبع.

وبيَّنت القيادة العامة لطيران الأمن، أنه حتى الآن تم إنقاذ 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، جرى انتشالهم بواسطة بسلة الإنقاذ رفعهم إلى الطائرة، حيث كانوا عالقين في سيارتهم المحاصرة بمياه سيول في وادي الصرير شمال مطار ينبع، ومن ثم تم نقلهم وإنزالهم في منطقة آمنة.

وتواصل طائرات الأمن طلعاتها الجوية وتواجدها في سماء المنطقة لتنفيذ مهام المسح الجوي لمجاري السيول والأودية، لاستطلاع الأوضاع والتدخل الفوري بعمليات الإنقاذ والإجلاء متى ما دعت الحاجة لذلك.