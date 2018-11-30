شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء منازل في تيماء.. وإنقاذ أسرة محتجزة بأملج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أخلت فرق الدفاع المدني في تبوك عدداً من المنازل في محافظة تيماء، حيث جرى إيوائهم وتأمين سكنهم بعد دخول مياه الأمطار لمنازلهم، فيما تمكنت من إنقاذ أسرة مكونه من 7 أشخاص كانوا في منطقة جبلية واحتجزتهم السيول.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك نجحت في تطبيق خطة مواجهة الأمطار والسيول التي استعدت لها استعداداً مبكراً، بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وقال الشمري: «بدأت الأمطار منذ مساء يوم أمس الخميس متوسطة على محافظة تيماء والمراكز التابعة لها، كما هطلت صباح اليوم أمطار غزيرة على محافظات أملج والوجه وتيماء وضباء والقرى والمراكز التابعة لكل محافظة، وأجزاء من جنوب مدينة تبوك، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب التي كانت في مجراها الطبيعي».

وحذر الرائد الشمري من مخاطر السيول والأمطار، مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين واتباع تحذيرات الدفاع المدني، وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريانها، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.