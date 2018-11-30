شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على وافدة تقوم بعمليات جراحية في الرياض وإحالتها للنيابة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وافدة تقوم بعمليات جراحية في الرياض وبحوزتها إجازات مرضية وهمية ومواد طبية مجهولة المصدر وإحالتها إلى النيابة العامة.



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