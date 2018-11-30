السعودية | ولي العهد السعودي يلتقي رئيسة وزراء بريطانيا

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يلتقي رئيسة وزراء بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، الخميس، رئيسة وزراء بريطانيا، #تيريزا_ماي، على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.

ووصل الأمير #محمد_بن_سلمان إلى الأرجنتين الأربعاء، وشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة العشرين، الخميس.

وستواصل القمة أعمالها الجمعة، وتستضيفها عاصمة الأرجنتين بيونس آيرس.

وعقد الأمير محمد بن سلمان عددا من اللقاءت مع زعماء القمة، ومن بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه تبادل عبارات ودية مع ولي العهد السعودي، ولكنه لم يجر "مناقشات".