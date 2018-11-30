السعودية | مقذوف حوثي يصيب سعوديا وامرأة يمنية في جازان

شكرا لقرائتكم مقذوف حوثي يصيب سعوديا وامرأة يمنية في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض منزل بمحافظة صامطة في منطقة جازان السعودية، لمقصوف حوثي إرهابي، الجمعة، ما أسفر عن إصابة مواطن سعودي وامرأة يمنية، ونقلا على الفور إلى المستشفى.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن فرق الدفاع المدني باشرت صباح الجمعة بلاغاً عن تعرض أحد الأعيان المدنية، وهو منزل سكني بمحافظة #صامطة، لمقذوف عسكري أطلقته عناصر #الميليشيات_الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الاراضي اليمنية.

وأدى الحادث إلى جرح مواطن سعودي، وامرأة من الجنسية اليمنية، حيث تم نقلهما إلى المستشفى، ومباشرة تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.