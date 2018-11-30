باحث يكشف سبب تأخُّر وصول دواء "السرطان" إلى السعودية.. ويؤكد: سعره 400 ألف دولار

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انت الان تتابع باحث يكشف سبب تأخُّر وصول دواء "السرطان" إلى السعودية.. ويؤكد: سعره 400 ألف دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أوضح الدكتور سعيد الجارودي، الباحث الأكاديمي المتخصص في علاج السرطان بمركبات الذهب، أن علاج مرض السرطان الذي تداوله المغردون يمنع أسباب الإصابة ببعض السرطانات، ولا يعالج السرطان ذاته.
وأفاد لبرنامج "يا هلا" تعليقًا على بيان وزارة الصحة الذي أوضحت فيه أن الدواء لا يهدف لمعالجة مرض السرطان، وإنما للسيطرة على نمو السرطان وانتشاره: "الدواء مخصص لعلاج نوع معين ومحدد من أمراض السرطانات، كسرطان الغدة الدرقية والقولون؛ إذ يمنع سبب السرطان، لكن الأورام تحتاج لجراحة وعلاج كيميائي".
وأرجع سبب تأخُّر وصول الدواء إلى السعودية مع إقراره وإجازته من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية إلى البروتوكولات المعينة التي تتخذها الهيئة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه يجب أن يمرَّ الدواء بمراحل كثيرة وتجارب وكميات موصى بها من أجل تجنب الآثار السلبية لضمان سلامة المرضى.
وأضاف: "أحيانًا قد تمتد التجارب والاختبارات إلى 10 سنوات".
وكان الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، قد توقع أنه من خلال ستة أشهر إلى سنة سيتم اعتماد عقار فيتراكفي (Vitrakvi) في معظم مستشفيات العالم، وأن سعره قد يكلف 400 ألف دولار.
باحث يكشف سبب تأخُّر وصول دواء "السرطان" إلى السعودية.. ويؤكد: سعره 400 ألف دولارعبدالحكيم شار الخليج 365 2018-11-30
أوضح الدكتور سعيد الجارودي، الباحث الأكاديمي المتخصص في علاج السرطان بمركبات الذهب، أن علاج مرض السرطان الذي تداوله المغردون يمنع أسباب الإصابة ببعض السرطانات، ولا يعالج السرطان ذاته.
وأفاد لبرنامج "يا هلا" تعليقًا على بيان وزارة الصحة الذي أوضحت فيه أن الدواء لا يهدف لمعالجة مرض السرطان، وإنما للسيطرة على نمو السرطان وانتشاره: "الدواء مخصص لعلاج نوع معين ومحدد من أمراض السرطانات، كسرطان الغدة الدرقية والقولون؛ إذ يمنع سبب السرطان، لكن الأورام تحتاج لجراحة وعلاج كيميائي".
وأرجع سبب تأخُّر وصول الدواء إلى السعودية مع إقراره وإجازته من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية إلى البروتوكولات المعينة التي تتخذها الهيئة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه يجب أن يمرَّ الدواء بمراحل كثيرة وتجارب وكميات موصى بها من أجل تجنب الآثار السلبية لضمان سلامة المرضى.
وأضاف: "أحيانًا قد تمتد التجارب والاختبارات إلى 10 سنوات".
وكان الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، قد توقع أنه من خلال ستة أشهر إلى سنة سيتم اعتماد عقار فيتراكفي (Vitrakvi) في معظم مستشفيات العالم، وأن سعره قد يكلف 400 ألف دولار.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
11:53 PM
قال: العقار يمنع أسباب الإصابة ببعض السرطانات ولا يعالج المرض ذاته
أوضح الدكتور سعيد الجارودي، الباحث الأكاديمي المتخصص في علاج السرطان بمركبات الذهب، أن علاج مرض السرطان الذي تداوله المغردون يمنع أسباب الإصابة ببعض السرطانات، ولا يعالج السرطان ذاته.
وأفاد لبرنامج "يا هلا" تعليقًا على بيان وزارة الصحة الذي أوضحت فيه أن الدواء لا يهدف لمعالجة مرض السرطان، وإنما للسيطرة على نمو السرطان وانتشاره: "الدواء مخصص لعلاج نوع معين ومحدد من أمراض السرطانات، كسرطان الغدة الدرقية والقولون؛ إذ يمنع سبب السرطان، لكن الأورام تحتاج لجراحة وعلاج كيميائي".
وأرجع سبب تأخُّر وصول الدواء إلى السعودية مع إقراره وإجازته من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية إلى البروتوكولات المعينة التي تتخذها الهيئة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه يجب أن يمرَّ الدواء بمراحل كثيرة وتجارب وكميات موصى بها من أجل تجنب الآثار السلبية لضمان سلامة المرضى.
وأضاف: "أحيانًا قد تمتد التجارب والاختبارات إلى 10 سنوات".
وكان الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، قد توقع أنه من خلال ستة أشهر إلى سنة سيتم اعتماد عقار فيتراكفي (Vitrakvi) في معظم مستشفيات العالم، وأن سعره قد يكلف 400 ألف دولار.
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المصدر : الخليج 365
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