أمطار المدينة تسبب في التماسات وتوقف مصاعد واحتجازات ومفقودين

محمد بن مسعود - الدمام - فيما تواصل فرق الدفاع المدني وطيران الأمن البحث عن ٣ مفقودين

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة ينبع بجميع مراكزها وقراها في إنقاذ 40 شخصاً محتجزاً وحدوث التماسات وتوقف مصاعد واحتجازات ومفقودين.

يأتي هذا فيما تواصل فرق الدفاع المدني بمشاركة طيران الأمن تتعامل مع الاحتجازات بوادي سما بتلعة نزا حيث تم العثور على 8 مفقودين منهم 5 أشخاص تم العثور عليهم عن طريق طيران الأمن ومازالت فرق الدفاع المدني وطيران الأمن يسعيان للبحث عن ٣ مفقودين.

وفي التفاصيل فقد شهدت منطقة المدينة المنورة أمطاراً متوسطة إلى غزيرة اليوم على المدينة المنورة ومحافظات ينبع والعلا وبدر وخيبر والعيص ووادي الفرع.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أن الدفاع المدني بالمنطقة تلقى تحذيراً أحمر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار غزيرة على المدينة ومحافظاتها وعليه تم نشر فرق الدفاع المدني منذ وقت مبكر وتجهيز مناطق الإسناد الآلي والبشري بالقوارب والمعدات الفنية لمواجهة الحالة وتخفيف أضرارها.

وأضاف "الجهني" أن كافة القطاعات تعمل سوياً مع الدفاع المدني وكانت على قدر كبير من تنفيذ خطة الأمطار المعتمدة لافتاً إلى أن الدفاع المدني قام بتنفيذ خطة السيول والأمطار من خلال التحرك السريع والتمركز في النقاط الهامة التي حددت مسبقاً بكافة الآليات والقوى البشرية اللازمة للتعامل مع طبيعة المخاطر بمناطق الإسناد في الإدارات الخارجية.

وأشار إلى أنه وفي ظل الحالة الجوية فقد ارتفعت وتيرة التنسيق بين مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بالمنطقة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لنقل التحذيرات الخاصة بالحالة الجوية مبيناً أنه تم تلقي ٧٦ بلاغاً حيث تم التعامل معها في حينها ٢٥ بلاغاً في المدينة المنورة التماسات كهربائية وتوقف مصاعد واحتجازات انتهت في حينها و١٠ بلاغات في محافظة العيص احتجازات و٤١ بلاغات في محافظة ينبع تم إنقاذ ٤٠ شخصاً محتجزاً.

من جهته أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة العميد علي بن عبدالرحمن المطيري على جاهزية فرق الدفاع المدني بالمنطقة ومتابعة مستجدات الحالة الجوية المستمرة حتى يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/٣/٢٤ مؤكداً أن الدفاع المدني يدعو الجميع إلى اتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري الأودية أو النزول للمواقع المنخفضة وفي بطون الأودية أو محاولات عبورها عند جريانها والحذر من السيول المنقولة.