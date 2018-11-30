إذاعة "mbc" تشارك الإمارات احتفالاتها باليوم الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - برامج خاصة ولقاءات حصرية وتفاعُل جماهيري

تقدم إذاعة "MBC FM" مجموعة متنوعة من البرامج الخاصة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة المتزامن هذا العام مع الذكرى المئوية لولادة الراحل سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله-، وذلك وتحت شعار "هذا زايد.. هذه الإمارات"، تبدأ عند الساعة السادسة صباحًا، تستمر حتى منتصف الليل.

وبهذه المناسبة توجَّه زياد حمزة، المدير العام للقطاعين الإذاعي والموسيقي في "مجموعة MBC"، بالتهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبًا. وأضاف: يحفل أثير إذاعة MBC FM بجدولة برامجية خاصة في هذا اليوم الاستثنائي. ولعل أكثر ما يميز برامجنا الإذاعية فيه هو انضمام عدد من الإذاعات في دول مجلس التعاون إلى البث المباشر لـ MBC FM على مدى نحو ساعتين من الزمن، وذلك في ضوء مشاركة عدد من المذيعين والمذيعات الأشقاء ضمن لفتة تحمل أسمى معاني الأخوَّة.

وتنطلق التغطية الاحتفالية المفتوحة عند السادسة صباحًا مع ريما عبد الله ومحمد البراهيم اللذين يستقبلان مجموعة من الضيوف، إلى جانب تلقي تهاني ومعايدات المستمعين في المناسبة.

كما يعرض برنامج "روح الاتحاد" لمدة أربع ساعات، بدءًا من الساعة الـ10 حتى الثانية بعد الظهر، تقدمه آمنة أبو الحسن وسارة الخناني، ويستعرض التطور الاقتصادي لدولة الإمارات، ويبرز دور المرأة الإماراتية في هذا الجانب، ويستضيف شخصيات نسائية بارزة من الإمارات والسعودية.

وتحت عنوان "عزكم عزنا" تنطلق فترة خاصة لتسليط الضوء على التعاون الاقتصادي والعسكري بين الدولتين الشقيقتين، تمتد لساعتين من الخامسة حتى السابعة مساء، ويتولى تقديمها حاتم البدراني وسعود بن محمد.

وفي اجتماع لعدد من الإذاعات الخليجية الشقيقة ينطلق البث المشترك والموحد من الإمارات والكويت والبحرين والسعودية بين الساعة السابعة والتاسعة مساء عبر 5 إذاعات، هي "نبض الكويت"، و"البحرين FM"، و"إماراتFM"، و"الرياض FM"، و"MBC FM". ويشرف على تقديم البث المشترك عدد من مذيعي ومذيعات الإذاعات المشاركة، ويتخلله استقبال تهاني المستمعين وتبريكاتهم من جميع تلك الدول في هذه المناسبة الوطنية الجامعة.

كما تبث "MBC FM" بين التاسعة مساء حتى منتصف الليل برنامج "عز وفخر"، تقدمه رضوى مزين وأسامة بالخيل، وهي فترة تسلط الضوء على الجانب الثقافي والترفيهي، إضافة لتغطية الحفلات مباشرة، وتقديم التهاني من الأسماء البارزة في عالم الاقتصاد والسياسة والرياضة والفن من السعودية والإمارات، فضلاً عن بث الأغاني الوطنية الجديدة والخاصة بهذه المناسبة.