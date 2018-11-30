السعودية اليوم / أمطار على منطقة تبوك



تبوك 22 ربيع الأول 1440 الموافق 30 نوفمبر 2018 واس

هطلت اليوم أمطار على محافظات ومراكز منطقة تبوك , شملت محافظة تيماء ومراكزها , حيث هطلت أمطار غزيرة على مركز مديسيس شملت وادي مديسيس وجبل المعيزيلة وقاع غريف ووادي جريداء وابرق اتياها ومزارع جريداء وابرق جمعان,

كما هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مركز ابيط، شملت أبو أذن , وأمطار من متوسطة إلى غزيرة على مركز العسافية شملت مشاش هاضل وأم طرفاة والبشيمانه ومشيط الأسمر وثليثوات , وعلى مركز جريش شملت المخبية والصفاة الحمراء والبويب وطعوس المريرة .

وشهدت محافظة أملج من جانبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت مركز الشدخ والحسي والشبعان وصروم والشبحه وشثاث والرويضات والحائل والهجميه وحراض والحره ومرخ وعمق والعنبجه وذرفي , سألت على إثرها وادي صايف وعمق والناصفه وذرفي وحضر والشاقه وسمين والدغيبج والغمير.

وعم هطول هذه الأمطار مركز القليبة التابعة لمنطقة تبوك وضواحيه مركز الحوى ومركز المعظم وضواحيه الهمص والرويحاء ومفرق الأخضر والأثيلي وأبو طينه , وعلى مركز مغيرى شملت المليساء وقلوب الناقة وثليثوات وتل فلحاء والبديع والمجيفله وصيفور.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

23:35ت م

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تبوك 22 ربيع الأول 1440 الموافق 30 نوفمبر 2018 واسهطلت اليوم أمطار على محافظات ومراكز منطقة تبوك , شملت محافظة تيماء ومراكزها , حيث هطلت أمطار غزيرة على مركز مديسيس شملت وادي مديسيس وجبل المعيزيلة وقاع غريف ووادي جريداء وابرق اتياها ومزارع جريداء وابرق جمعان,كما هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مركز ابيط، شملت أبو أذن , وأمطار من متوسطة إلى غزيرة على مركز العسافية شملت مشاش هاضل وأم طرفاة والبشيمانه ومشيط الأسمر وثليثوات , وعلى مركز جريش شملت المخبية والصفاة الحمراء والبويب وطعوس المريرة .وشهدت محافظة أملج من جانبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت مركز الشدخ والحسي والشبعان وصروم والشبحه وشثاث والرويضات والحائل والهجميه وحراض والحره ومرخ وعمق والعنبجه وذرفي , سألت على إثرها وادي صايف وعمق والناصفه وذرفي وحضر والشاقه وسمين والدغيبج والغمير.وعم هطول هذه الأمطار مركز القليبة التابعة لمنطقة تبوك وضواحيه مركز الحوى ومركز المعظم وضواحيه الهمص والرويحاء ومفرق الأخضر والأثيلي وأبو طينه , وعلى مركز مغيرى شملت المليساء وقلوب الناقة وثليثوات وتل فلحاء والبديع والمجيفله وصيفور.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //23:35ت م0131

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