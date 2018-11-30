السعودية اليوم / مقتل وإصابة 53 مسلحاً حوثياً في معارك مع الجيش اليمني بمديرية دمت

عام / مقتل وإصابة 53 مسلحاً حوثياً في معارك مع الجيش اليمني بمديرية دمت

عدن 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس

قُتل وأصيب 53 من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، في مواجهات مع قوات من الجيش اليمني، بمديرية دمت، شمالي محافظة الضالع، جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني وفقا لموقع / 26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية : إن الاشتباكات بين الجيش الوطني اليمني و الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران نتج عنه مقتل 23 من عناصر الميليشيا الانقلابية وإصابة 30 آخرين

// انتهى //

22:52ت م

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عدن 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسقُتل وأصيب 53 من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، في مواجهات مع قوات من الجيش اليمني، بمديرية دمت، شمالي محافظة الضالع، جنوب اليمن.وقال مصدر عسكري يمني وفقا لموقع / 26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية : إن الاشتباكات بين الجيش الوطني اليمني و الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران نتج عنه مقتل 23 من عناصر الميليشيا الانقلابية وإصابة 30 آخرين// انتهى //22:52ت م0125

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