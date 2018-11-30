السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين من بلدة رامين

عام / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين من بلدة رامين

طولكرم 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابين فلسطينيين من بلدة رامين شرق محافظة طولكرم .

وأفادت مصادر محلية في طولكرم ، ان قوات الاحتلال اعتقلت ، صالح أسعد بسيسي وقصي فالح فرحان، بعد مداهمة البلدة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

// انتهى //

22:36ت م

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طولكرم 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابين فلسطينيين من بلدة رامين شرق محافظة طولكرم .وأفادت مصادر محلية في طولكرم ، ان قوات الاحتلال اعتقلت ، صالح أسعد بسيسي وقصي فالح فرحان، بعد مداهمة البلدة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.// انتهى //22:36ت م0122

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