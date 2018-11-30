شكرا لقرائتكم فيديو.. المدينة المنورة تغرق في مياه الأمطار والمركبات تشبه السفن! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - مشهد للوهلة الأولى يُخيل أنه لسفن تزيح المياه للتحرك، ولكن الواقع غير ذلك، فهي مركبات تسير في بعض طرق المدينة المنورة بعد أن أغرقتها مياه الأمطار التي هطلت اليوم الجمعة ورفعت منسوب المياه إلى حد كبير لتسبب أزمة لبعض قائدي السيارات.

وهطلت، اليوم، أمطار خفيفة على أجزاء من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد أصدر تحذيرًا باللون الأحمر حول استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة المدينة المنورة.

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