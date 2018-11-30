شكرا لقرائتكم هيبة ومكانة .. ولي العهد يلفت الأنظار في قمة مجموعة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وثقت صورٌ اليوم السعودي بامتياز في قمة مجموعة العشرين، وذلك بسبب لقاءات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بزعماء ومسؤولي العالم في القمة الأهم عالميًّا.

منذ وصوله إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين المقامة حاليًّا، اجتذب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العديد من قادة ومسؤولي الدول المشاركة للقائه على هامش التجمع الاقتصادي الأبرز في العالم.

وقال البيت الأبيض: إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتماعًا وديًّا على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس أيرس اليوم الجمعة.

والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أيضًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل انعقاد قمة العشرين في بوينس آيرس. وبعدها جمع حديث ودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن قبل انعقاد قمة العشرين في الأرجنتين. كما أظهر مقطع فيديو العلاقة القوية التي تجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين مساء اليوم. وبعد ذلك جمعت صورة جماعية قادة مجموعة العشرين قبل بدء أعمال القمة في العاصمة الأرجنتينية.

ثم انطلقت أعمال قمة الـ20، اليوم الجمعة، التي تخيّم عليها توترات ناجمة عن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا والانقسامات التي تسبب بها هو نفسه في ملفي التجارة والتغيّر المناخي بوصول زعماء من مختلف العالم وبدأت بصورة جماعية للرؤساء.

وعلى هامش قمة مجموعة العشرين التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وأيضًا نائب الرئيس الإندونيسي محمد يوسف كالا.

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