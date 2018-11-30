شكرا لقرائتكم ولي العهد يلتقي الرئيس الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين، مساء اليوم الجمعة.

ومنذ وصوله إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين المقامة حاليًّا، اجتذب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العديد من قادة ومسؤولي الدول المشاركة للقائه على هامش التجمع الاقتصادي الأبرز في العالم.

وتعكس مشاركة المملكة بوفد رفيع المستوى برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة القوي على تعزيز دورها الفاعل في مجموعة العشرين والاهتمام بما يطرح في إطارها من قضايا حرصًا منها على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره وبما يحقق مصالح الجميع.

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