شكرا لقرائتكم اجتماع ودي بين ولي العهد وترامب على هامش قمة مجموعة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قال البيت الأبيض: إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتماعًا وديًّا على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس أيرس اليوم الجمعة.

ومنذ وصوله إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين المقامة حاليًّا، اجتذب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العديد من قادة ومسؤولي الدول المشاركة للقائه على هامش التجمع الاقتصادي الأبرز في العالم.

وانطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين التي تخيّم عليها توترات ناجمة عن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا والانقسامات التي تسبب بها هو نفسه في ملفي التجارة والتغيّر المناخي بوصول زعماء من مختلف العالم وبدأت بصورة جماعية للرؤساء.

وتعكس مشاركة المملكة بوفد رفيع المستوى برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة القوي على تعزيز دورها الفاعل في مجموعة العشرين والاهتمام بما يطرح في إطارها من قضايا حرصًا منها على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره وبما يحقق مصالح الجميع.

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