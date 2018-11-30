شكرا لقرائتكم حساب المواطن .. هل يمكن أن يكون الشخص مؤهلًا وغير مستحق؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تساءل مواطن بشأن حالة الأهلية لديه في حساب متابعات الخليج 365 والتي أصبحت “مؤهل”، فهل يعني هذا أنه مستحق للدعم أو لا؟ هل ممكن أن يكون مؤهلًا وغير مستحق؟

ورد خدمة عملاء حساب متابعات الخليج 365 على الاستفسار بالقول: إن شروط الأهلية تختلف عن معايير الاستحقاق وبالإمكان التعرف على شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق من خلال الرابط التالي هنا

وأعلن حساب متابعات الخليج 365 اليوم الجمعة عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة عشرة، والتي سيتم صرف الدعم فيها للمستحقين في العاشر من ديسمبر الجاري.

وفي ذات الوقت لا يزال أمام المواطنين الراغبين في التسجيل في دورة الدفعة الرابعة عشرة فرصة حتى تاريخ إيداع دفعة سبتمبر حيث يمكنهم التسجيل في الموقع من خلال إدخال المستندات المطلوبة واتباع خطوات التسجيل في حساب متابعات الخليج 365.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

ويستهدف برنامج حساب متابعات الخليج 365 تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

طعن عريس ليلة زفافه بأحد قصور الأفراح بخميس مشيط



توضيح من الصحة حول دواء Vitrakvi لعلاج السرطان



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.