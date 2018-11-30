شكرا لقرائتكم ولي العهد يلتقي رئيس جنوب إفريقيا على هامش قمة مجموعة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين مساء اليوم الجمعة في عاصمة الأرجنتين، بيونس آيرس.

ومنذ وصوله إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين المقامة حاليًّا، اجتذب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العديد من قادة ومسؤولي الدول المشاركة للقائه على هامش التجمع الاقتصادي الأبرز في العالم.

ووجهت لقاءات ولي العهد التي تضمنت رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع توقعات بمزيد من اللقاءات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، صفعة قوية للمزاعم التي خرجت من بعض وسائل الإعلام والحملات المأجورة.

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