شكرا لقرائتكم BBC تبرز مصافحة الهاي فايف بين ولي العهد وبوتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أبرزت هيئة الإذاعة البريطانية BBC مصافحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين، التي تقام في الوقت الحالي بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وقالت الإذاعة البريطانية: إن المصافحة التي تمت بين الرئيس الروسي والأمير محمد بن سلمان كانت على طريقة “هاي فايف”، في إشارة إلى الطريقة الحميمة التي تمت بها المصافحة.

أظهر مقطع فيديو العلاقة القوية التي تجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين مساء اليوم الجمعة.

وخلال جلسة مجموعة العشرين مساء اليوم صافح ولي العهد بوتين، فيما شد الأمير محمد بن سلمان على يد الرئيس الروسي في مشهد يؤكد متانة العلاقات بين المملكة وروسيا.

ويُجهز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية التي من المتوقع مناقشتها خلال اللقاء المنتظر بين الجانبين على هامش قمة مجموعة العشرين، بالإضافة إلى الإعداد لزيارة رسمية- أعلن عنها الكرملين- للمملكة خلال الفترة المقبلة.

وأبدت روسيا أيضًا أن توطيد العلاقات مع السعودية هو السبيل الوحيد لضمان استقرار أسواق النفط العالمية في الوقت الحالي، لاسيما في ظل العديد من التحديات التي ينتظرها.

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