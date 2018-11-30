الان تتابع بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد على منطقة طريف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طريف - الخليج 365 - مشعل الرخيص:

شهدت محافظة طريف أقصى الشمال السعودي، اليوم، أمطارا غزيرة صاحبها سقوط البرد على أنحاء متفرقة شملت أغلب مناطق الحماد البرية وسال على أثرها أغلب الوديان والشعاب.

وتسببت غزارة الأمطار وتساقط حبات البرد في توقف سالكي طريق الشمال الدولي والمارين به إلى المناطق المجاورة.

وقال مواطنون من كبار السن إن هذه الأمطار لم تشهدها طريف ومناطق الحماد البرية المحيطة بها منذ أكثر من 20 عاما تقريبا، خاصة مع تزامنها مع فترة الوسم والتي تبشر بموسم ربيعي شامل يعيد للذاكرة ربيع عام 1418 هجري، على حد تعبيرهم.